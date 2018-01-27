Звезда 80-х Катя Семенова о своем распавшемся браке: «Соперница не знала, как от меня избавиться»
Фото из Instagram Кати Семеновой
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Певица Катя Семенова побывала в студии шоу Татьяны Устиновой «Мой герой».
57-летняя исполнительница хита «Школьница» Катя Семенова стала гостьей шоу «Мой герой» и рассказала об отношениях с экс-супругом Михаилом Церишенко. Оказалось, мужчина долго обманывал жену, но она нашла в себе силы простить его и даже разрешила жить в своем доме.
«Для меня развод — это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после звонка соперницы. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться», — заявила Екатерина в беседе с ведущей шоу Татьяной Устиновой.
При этом Михаил, по словам Екатерины, по-прежнему часто ей звонит и намекает, что хотел бы вернуться, однако она непреклонна. Семенова нашла счастье в общении с детьми и внуками, а о новой любви даже не думает.