Певица Катя Семенова побывала в студии шоу Татьяны Устиновой «Мой герой».

57-летняя исполнительница хита «Школьница» Катя Семенова стала гостьей шоу «Мой герой» и рассказала об отношениях с экс-супругом Михаилом Церишенко. Оказалось, мужчина долго обманывал жену, но она нашла в себе силы простить его и даже разрешила жить в своем доме.

«Для меня развод — это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после звонка соперницы. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться», — заявила Екатерина в беседе с ведущей шоу Татьяной Устиновой.