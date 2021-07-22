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Из-за неудачной подтяжки лица модель пожизненно обречена на инъекции ботокса

Бывшая модель Алисия Дувалл часто прибегала к помощи пластических хирургов, она была буквально зависима от подобных трансформаций. На ее счету более 350 косметических процедур, только грудь героиня материала переделывала 18 раз. Кроме того, она удалила ребра, сделала блефаропластику, также изменения коснулись и носа, Алисия перенесла несколько операций, пока не была довольна результатом. Ее одержимость объясняли психическими отклонениями, ведь она даже хотела укоротить пальцы на ногах.
Алисия Дувалл

Во время очередных усовершенствований внешности, которые коснулись подтяжки лица, Алисия Дувалл поплатилась своей красотой и здоровьем: хирург задел лицевую мышцу. Сегодня в свои 43 года бывшая модель обречена на протяжении всей своей жизни пользоваться инъекциями ботокса. Данная процедура необходима дважды в год, чтобы одна сторона лица не «поплыла» вниз. А летом прошлого года Дувалл внезапно почувствовала себя плохо и заметила, что ее грудь начала увеличиваться. В результате воспаления привели к тому, что одна грудь стала в два раза больше другой. У нее воспалились лимфатические узлы, тогда Алисия находилась перед выбором: продолжить рисковать или остаться без объемов в декольте и удалить импланты.

После произошедшего Алисия отказалась от хирургических преображений, сообщается в издании The Sun.

Дувалл посочувствовала Кэти Прайс, так как она еще не остановилась и продолжает ложиться под нож хирургов. «Сейчас я чувствую себя более комфортно, чем когда-либо, и я почти уверена, если бы Кэти когда-нибудь прекратила операции, она была бы намного счастливее», — поделилась героиня материала.

Фото: Instagram aliciadouvallreal

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