Из-за неудачной подтяжки лица модель пожизненно обречена на инъекции ботокса

Во время очередных усовершенствований внешности, которые коснулись подтяжки лица, Алисия Дувалл поплатилась своей красотой и здоровьем: хирург задел лицевую мышцу. Сегодня в свои 43 года бывшая модель обречена на протяжении всей своей жизни пользоваться инъекциями ботокса. Данная процедура необходима дважды в год, чтобы одна сторона лица не «поплыла» вниз. А летом прошлого года Дувалл внезапно почувствовала себя плохо и заметила, что ее грудь начала увеличиваться. В результате воспаления привели к тому, что одна грудь стала в два раза больше другой. У нее воспалились лимфатические узлы, тогда Алисия находилась перед выбором: продолжить рисковать или остаться без объемов в декольте и удалить импланты.

После произошедшего Алисия отказалась от хирургических преображений, сообщается в издании The Sun.

Дувалл посочувствовала Кэти Прайс, так как она еще не остановилась и продолжает ложиться под нож хирургов. «Сейчас я чувствую себя более комфортно, чем когда-либо, и я почти уверена, если бы Кэти когда-нибудь прекратила операции, она была бы намного счастливее», — поделилась героиня материала.