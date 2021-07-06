Несмотря на риски для здоровья, Кэти Прайс не хочет отказываться от пластики
Бывшая модель решилась на липосакцию всего тела, также сделала бразильскую подтяжку ягодиц и подтяжку губ и глаз. Очнувшись после комплекса операций, Кэти заявила: «О Боже, я выгляжу как монстр из фильма ужасов. Я проснулась с дырками и швами по всему телу. Я выгляжу так, будто у меня из носа и глаз торчат кошачьи усы. Но я просто хочу вернуть прежнюю Кэти!». При этом через несколько лет модель планирует продолжать пластические изменения. Об этом сообщили журналисты массового издания The Sun.
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Фото: Instagram katieprice
В ходе операции, по словам врачей, звезда потеряла много крови, но она заранее отказалась от переливания из-за боязни заразиться коронавирусом. «Я действительно чувствую слабость, но я хорошо питаюсь и принимаю таблетки, чтобы помочь организму реабилитироваться», — рассказала Кэти. По ее словам, она решилась на данную трансформацию, чтобы вернуть себя прежнюю.
Фото: Instagram katieprice
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