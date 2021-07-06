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Несмотря на риски для здоровья, Кэти Прайс не хочет отказываться от пластики

43-летняя британская звезда Кэти Прайс несколько недель назад прибегла к помощи турецких хирургов, чтобы пройти ряд пластических операций. Желание внешних изменений операбельным путем звезда объяснила тем, что она планирует шестую беременность и хочет к ней подготовиться. Напомним, в прошлом году на отдыхе Кэти сломала обе ноги и проходила долгую реабилитацию, ей до сих пор противопоказан спорт, что сказалось на ее внешнем виде.
Кэти Прайс

Бывшая модель решилась на липосакцию всего тела, также сделала бразильскую подтяжку ягодиц и подтяжку губ и глаз. Очнувшись после комплекса операций, Кэти заявила: «О Боже, я выгляжу как монстр из фильма ужасов. Я проснулась с дырками и швами по всему телу. Я выгляжу так, будто у меня из носа и глаз торчат кошачьи усы. Но я просто хочу вернуть прежнюю Кэти!». При этом через несколько лет модель планирует продолжать пластические изменения. Об этом сообщили журналисты массового издания The Sun.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Прайс с собакой

Фото: Instagram katieprice

В ходе операции, по словам врачей, звезда потеряла много крови, но она заранее отказалась от переливания из-за боязни заразиться коронавирусом. «Я действительно чувствую слабость, но я хорошо питаюсь и принимаю таблетки, чтобы помочь организму реабилитироваться», — рассказала Кэти. По ее словам, она решилась на данную трансформацию, чтобы вернуть себя прежнюю.

Фото: Instagram katieprice

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