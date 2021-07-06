Несмотря на риски для здоровья, Кэти Прайс не хочет отказываться от пластики

Бывшая модель решилась на липосакцию всего тела, также сделала бразильскую подтяжку ягодиц и подтяжку губ и глаз. Очнувшись после комплекса операций, Кэти заявила: «О Боже, я выгляжу как монстр из фильма ужасов. Я проснулась с дырками и швами по всему телу. Я выгляжу так, будто у меня из носа и глаз торчат кошачьи усы. Но я просто хочу вернуть прежнюю Кэти!». При этом через несколько лет модель планирует продолжать пластические изменения. Об этом сообщили журналисты массового издания The Sun.