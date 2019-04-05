Из худышки в пышку: в Сети обсуждают детское фото Анны Семенович и ее новую фотосессию

Несколько дней назад в Сети обсуждали кадр, на котором бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович запечатлена сильно поправившейся. Позже выяснилось, что это — всего лишь грим: артистка показала, как он создавался. Но обсуждения ее фигуры на этом не закончились.
Несколько часов назад звезда опубликовала снимок из далекого прошлого, который демонстрирует, какими худыми они с братом были в детстве. «Мой младший брат плохо ел и был очень тощеньким», — пояснила она, уточнив, то ей на этом кадре примерно 13 лет.
«Какая худенькая», «Ноги длиннющие», — комментируют подписчики, которые только вчера обсуждали новую фотосессию Анны.
«Какая Вы шикарная», «Пышненькая, классная, фигурка!))) Какое тело классное», «Нет, точно "Плейбой" не устоит и сделает деловое предложение», — обсуждают актуальное фото восхищенные поклонники.
«По моему губы становятся больше чем грудь... извините конечно», «Дааа, фотошоп делает свое дело. Это фото, конечно, бомба в сравнении с тем видео где Анна в зелёном костюме с Довлатовой, там Аня как мешок, а здесь прям красавица», — критикуют хейтеры.
А какой Анна больше нравится вам? И как вы относитесь к обработке фотографий?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram