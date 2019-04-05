Из худышки в пышку: в Сети обсуждают детское фото Анны Семенович и ее новую фотосессию

Несколько дней назад в Сети обсуждали кадр, на котором бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович запечатлена сильно поправившейся. Позже выяснилось, что это — всего лишь грим: артистка показала, как он создавался. Но обсуждения ее фигуры на этом не закончились.

Несколько часов назад звезда опубликовала снимок из далекого прошлого, который демонстрирует, какими худыми они с братом были в детстве. «Мой младший брат плохо ел и был очень тощеньким», — пояснила она, уточнив, то ей на этом кадре примерно 13 лет.