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«Так вам тоже идет»: поклонники обсуждают «располневшую» для нового видео Анну Семенович

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: Instagram Анны Семенович
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Загадка «лишнего веса» Анны Семенович раскрыта.

Несколько дней назад российские СМИ пестрели заголовками: «В Сеть попали фото располневшей Анны Семенович», «Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников», «"Весит более 100 кило": в Сеть попали снимки толстой Семенович». На кадре, который сделали папарацци, звезда действительно выглядела непривычно, было сложно поверить, что это она.

В эти выходные Анна раскрыла секрет своего «лишнего веса» «СКОЛЬКО......ПРЕМЬЕРА.....ХОЧЕШЬ........», — написала она в блоге под отрывком видео.

«Аня огонь», «Никогда не представляла вас такой....Большой, но так вам тоже идет», «Вчера в новостях писали Анна Семенович поправилась и фотки, а вот оказывается в чем дело)))», «Какая булочка аппетитная, Анечка», «Крутая пышечка))))», «Я бы на вас и такой женился», «Очень круто! Жду!!! Аня замечательная актриса, не переигрывает и хорошо вживается в такие роли», «Анна, очень органична в этом образе, прямо котлеток захотелось с пылу жару», «Какое чудесное попадание в образ: жесты, мимика, фооормы», «Ой, ну, заинтриговала, Аня! че будет, че будет.......», «Аааааа скорее бы 1 апреля жесть как хочу посмотреть», — обсуждают поклонники в комментариях.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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