«Так вам тоже идет»: поклонники обсуждают «располневшую» для нового видео Анну Семенович

Несколько дней назад российские СМИ пестрели заголовками: «В Сеть попали фото располневшей Анны Семенович», «Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников», «"Весит более 100 кило": в Сеть попали снимки толстой Семенович». На кадре, который сделали папарацци, звезда действительно выглядела непривычно, было сложно поверить, что это она.

В эти выходные Анна раскрыла секрет своего «лишнего веса» «СКОЛЬКО......ПРЕМЬЕРА.....ХОЧЕШЬ........», — написала она в блоге под отрывком видео.