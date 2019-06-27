Ирину Шейк назвали лучшей в мире моделью для рекламы купальников

В последнее время обсуждают не только успехи Ирины Шейк как модели, но и ее личную жизнь. Недавно стало известно, что россиянка после 4 лет отношений рассталась с отцом своей дочери – актером Брэдли Купером. После расставания с ним Ирина приняла участие в модном шоу во Флоренции.