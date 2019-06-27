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Ирину Шейк назвали лучшей в мире моделью для рекламы купальников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк - лучшая модель для рекламы купальников

Фото: EAST NEWS
Россиянка обошла таких красавиц, как Эмили Ратажковски и Алесандра Амбросио.

Ирина Шейк стала лучшей моделью в мире для рекламы купальников. Рейтинг составил британский бренд нижнего белья Bluebella, сообщает издание The Sun. 33-летняя россиянка обогнала всемирно таких известных красавиц, как Алессандра Амбросио, Эмили Ратайковски, Эшли Грэм, Кэндис Свейнпол, Рози Хантингтон-Уайтли, Жасмин Тукес, Лаис Рибейро, Нина Агдал и Лупе Фуэнтес.

Рейтинг составляли по количеству подписчиков и лайков в Instagram и влияния на свою аудиторию. Также учитывалась гендерная принадлежность фолловеров. Так, большое количество подписчиков-мужчин снижало место модели в рейтинге. Известно, что за каждый пост в социальной сети с рекламой вещей мировых брендов (Louis Vuitton, Hunza G и других) Ирина Шейк получает до 60 тысяч фунтов стерлингов.

В последнее время обсуждают не только успехи Ирины Шейк как модели, но и ее личную жизнь. Недавно стало известно, что россиянка после 4 лет отношений рассталась с отцом своей дочери – актером Брэдли Купером. После расставания с ним Ирина приняла участие в модном шоу во Флоренции.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News

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