Ирину Шейк назвали лучшей в мире моделью для рекламы купальников

Ирина Шейк стала лучшей моделью в мире для рекламы купальников. Рейтинг составил британский бренд нижнего белья Bluebella, сообщает издание The Sun. 33-летняя россиянка обогнала всемирно таких известных красавиц, как Алессандра Амбросио, Эмили Ратайковски, Эшли Грэм, Кэндис Свейнпол, Рози Хантингтон-Уайтли, Жасмин Тукес, Лаис Рибейро, Нина Агдал и Лупе Фуэнтес.
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I always admired @donatella_versace for empowering people around her.. She’s an example of a women’s woman, and a strong powerful human being 💓 Thank you for another major show.. I LOVE U 🐆 @patmcgrathreal @guidopalau @kjeldgaard1 @pg_dmcasting #VersaceSS20 #MFW
Рейтинг составляли по количеству подписчиков и лайков в Instagram и влияния на свою аудиторию. Также учитывалась гендерная принадлежность фолловеров. Так, большое количество подписчиков-мужчин снижало место модели в рейтинге. Известно, что за каждый пост в социальной сети с рекламой вещей мировых брендов (Louis Vuitton, Hunza G и других) Ирина Шейк получает до 60 тысяч фунтов стерлингов.
В последнее время обсуждают не только успехи Ирины Шейк как модели, но и ее личную жизнь. Недавно стало известно, что россиянка после 4 лет отношений рассталась с отцом своей дочери – актером Брэдли Купером. После расставания с ним Ирина приняла участие в модном шоу во Флоренции.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, East News
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