Ирина Дубцова обидела фанатов рассуждениями об «уколах красоты»‍.

Внешность для певицы — одна из важных составляющих успеха. Ирина Дубцова в этом плане выглядит просто потрясающе. Поклонники часто делают ей комплименты, ведь на фотографиях с взрослым сыном, которые гордая мама часто публикует в социальных сетях, она выглядит как его старшая сестра.

На днях Ирина призналась, что не пренебрегает инъекционными методами поддержания молодости.

«Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению "Секса в большом городе" в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто "против", я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, "намазаться огурцом" и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…» — написала Ирина.