35-летнюю Ирину Дубцову раскритиковали за увлечение «уколами красоты»
Внешность для певицы — одна из важных составляющих успеха. Ирина Дубцова в этом плане выглядит просто потрясающе. Поклонники часто делают ей комплименты, ведь на фотографиях с взрослым сыном, которые гордая мама часто публикует в социальных сетях, она выглядит как его старшая сестра.
На днях Ирина призналась, что не пренебрегает инъекционными методами поддержания молодости.
«Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению "Секса в большом городе" в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто "против", я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, "намазаться огурцом" и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…» — написала Ирина.
Часть фанатов артистки восприняли ее слова в штыки. «Перекроила себя, а моложе не стала», «Очень уж после этих уколов вы все похожи друг на друга и сразу виден тюнинг», «Знаете, Ирина, что меня останавливает от этих "натуральных" уколов красоты? Лица косметологов. Видели хоть одного косметолога с подвижным лицом? Ей-богу, уж лучше в бинтах, как вы говорите. И я с вами не спорю и не доказываю, как правильно или нет. Просто дело не в деньгах», — возмущаются они.
«Мы живем в отличное время, сейчас так развита косметология, я тоже считаю, что лучше действовать!!! А чувство меры, так его нужно стараться во всем соблюдать», «Я тоже за современную косметологию! Приятно ведь смотреть на красивые молодые лица)))», — возразили те, кого не задела откровенность артистки.
Фото: instagram