«Девочка выросла»: Ида Галич примерила массивное колье и боди телесного цвета и стала похожа на ДжейЛо

«Еще с появлением малыша с меня слетели розовые очки, я все еще являюсь невероятно человеколюбивой персоной, но все чаще зрю в корень и стараюсь не очаровываться человеком раньше времени», - добавила она.

«Какая красивая», «Расцвела», «Взрослая такая стала девочка», «На самом деле да)) ты реально уже лээээди», «Ида, вы такая шикарная! Материнство вам к лицу», «Материнство точно вам на пользу», «Идочка, как же ты похожа на этом фото на Джей Ло», «Дженифер, ты ли это?) Идочка, просто супер», - комментируют подписчики.