«Девочка выросла»: Ида Галич примерила массивное колье и боди телесного цвета и стала похожа на ДжейЛо
«Девочка выросла. Ни на что бы не променяла свой возраст - 30 лет - кайф. Я смотрю свои старые фотографии и мне нравятся мои трансформации. Уверенно шагаю от пацанки в сторону приятной леди. Вот так хочу взрослеть. Материнство, кстати, внесло большой вклад в мои изменения. Я стала более женственной что ли», - написала она.
«Еще с появлением малыша с меня слетели розовые очки, я все еще являюсь невероятно человеколюбивой персоной, но все чаще зрю в корень и стараюсь не очаровываться человеком раньше времени», - добавила она.
«Какая красивая», «Расцвела», «Взрослая такая стала девочка», «На самом деле да)) ты реально уже лээээди», «Ида, вы такая шикарная! Материнство вам к лицу», «Материнство точно вам на пользу», «Идочка, как же ты похожа на этом фото на Джей Ло», «Дженифер, ты ли это?) Идочка, просто супер», - комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram/@galichida
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