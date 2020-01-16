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«И снова новая прическа»: 34-летняя Ляйсан Утяшева с каре и в яркой помаде принимает комплименты поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой

Супруга комика Павла Воли снова сменила имидж.

Когда брюнетка Ляйсан Утяшева стала блондинкой, многие не могли поверить, предпочитая думать, что это — парик. В новом году бывшая гимнастка снова удивила поклонников, показав селфи с мужем, на котором она запечатлена в крупных солнцезащитных очках и с красной помадой на губах. «И снова новая прическа — каре. Надолго ли...??? Мне кажется, я оборотень», — кокетничает супруга Павла Воли.

«Красивая какая Ляйсан», «Смена имиджа🔥🔥🔥🔥🔥вам очень идет», «Губы 🔥🔥🔥», «С каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю», «Эксперименты всегда хорошо», «Супер, стали строгая, тонкая, интеллигентная еще сильнее, красивая, очень идет», «Каре- удобная😍 прическа», «В любом образе прекрасны», «Очень идет каре», «Хорошо каре) Не жгите больше ваши волосы, они же у вас красивые», — обсуждают восхищенные подписчики.

Не обошлось и без критики: «А кто-то уже написал, что губы ужасно накрашены?», «Такое впечатление, что вы чем то болеете», «После такого похудения от шикарных волос ничего не осталось(( да плюс блонд сделал их еще хуже», «У вас просто волосы от блонда отвалились)) а сейчас на голове вообще мин 3 цвета потому что волос пористый и тонировку не держит) жалко испортили красивые волосы», «Все волосы жженые», «По моему скромному мнению вам больше идет с длинными», «У Вас такая загадочная, колдовская, этническая красота. Но кардинально меняя образ, Вы теряете свою внешнюю индивидуальность. Хотя если это все в удовольствие, значит так и надо».

А как вам новый образ Ляйсан?

Фото и видео: instagram

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