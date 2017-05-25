В последнее время пользователи Сети стали активно обсуждать внешность Ольги Бузовой, которая, по их мнению, претерпела значительные изменения.

Глава клиники антиэйдж-косметологии Estetic Alliance Анна Бортейчук решила рассказать, какие именно операции перенесла певица. Как отметила косметолог, с помощью филера гиалуроновой кислоты Ольге разгладили носогубные складки, добавили объем в скуловую область, а также сделали губы пухлее.

Кроме этого, Бузова избавилась от мимических морщин благодаря ботулинотерапии, а со следами недосыпа ей помогает справляться мезотерапия, при которой пациенту вводят в кожу питательные вещества, в результате чего цвет лица заметно улучшается.

По словам Бортейчук, у ведущей «Дома-2» все же есть чувство меры, ведь после многочисленных преображений она не превратилась в «утку с микроносиком». Наоборот, ее лицо стало более гармоничным, при этом сохранив свою индивидуальность.