Губы, скулы и грудь: как изменилась внешность Ольги Бузовой после развода с Дмитрием Тарасовым
Глава клиники антиэйдж-косметологии Estetic Alliance Анна Бортейчук решила рассказать, какие именно операции перенесла певица. Как отметила косметолог, с помощью филера гиалуроновой кислоты Ольге разгладили носогубные складки, добавили объем в скуловую область, а также сделали губы пухлее.
Кроме этого, Бузова избавилась от мимических морщин благодаря ботулинотерапии, а со следами недосыпа ей помогает справляться мезотерапия, при которой пациенту вводят в кожу питательные вещества, в результате чего цвет лица заметно улучшается.
По словам Бортейчук, у ведущей «Дома-2» все же есть чувство меры, ведь после многочисленных преображений она не превратилась в «утку с микроносиком». Наоборот, ее лицо стало более гармоничным, при этом сохранив свою индивидуальность.
Однако многие пользователи Сети с косметологом не согласились, отметив, что Бузова перестаралась в погоне за красотой. К тому же, некоторые из них уверены – все преображения Ольги связаны с ее разводом с Дмитрием Тарасовым, и она явно пытается ему что-то доказать.
Но не только лицо звезды подверглось обсуждениям и критике. В последнее время Бузова с завидным постоянством выкладывает в блог фото в купальнике, на которых ее грудь заметно увеличилась. Из-за этого многие подписчики пришли к выводу, что и над зоной декольте поработал пластический хирург, сделав ее пышнее.
Фото: instagram.com