«Грудь сделали круто»: Ани Лорак в латексном платье спровоцировала слухи о пластике

Роскошные формы — «фишка» Ани Лорак. На сцене она часто подчеркивает фигуру, а в обычной жизни — скрывает, предпочитая неприметные джинсы и толстовки.

Увы, близкая к идеалу фигура и яркая внешность певицы не уберегли ее брак: в январе Ани Лорак официально развелась с мужем. Поговаривают, что артистке надоело терпеть измены.