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«Грудь сделали круто»: Ани Лорак в латексном платье спровоцировала слухи о пластике

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак

Фото: Instagram Ани Лорак
40-летняя Ани Лорак продемонстрировала роскошные формы в супер соблазнительном платье в стиле Ким Кардашьян.

«В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым», — написала певица.

«Оооой, какая красивая», «Ну идеальная же», «Платье потрясающе сидит на вас, взгляд оторвать невозможно», «Тюнинг 👍», «Грудь сделали круто», «Что с собой сделала! Кукла резиновая», «К сожалению, так много пластики, жаль, а ведь была такая живая настоящая!!!», — обсуждают подписчики.

«Ани Лорак изменилась до неузнаваемости», «"Резиновая кукла": Лорак разочаровала пластикой», «Ани Лорак критикуют за злоупотребление пластикой», — пишут интернет-СМИ.

Роскошные формы — «фишка» Ани Лорак. На сцене она часто подчеркивает фигуру, а в обычной жизни — скрывает, предпочитая неприметные джинсы и толстовки.

Увы, близкая к идеалу фигура и яркая внешность певицы не уберегли ее брак: в январе Ани Лорак официально развелась с мужем. Поговаривают, что артистке надоело терпеть измены.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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