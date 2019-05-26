«Грудь сделали круто»: Ани Лорак в латексном платье спровоцировала слухи о пластике

«В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым», — написала певица.
«Оооой, какая красивая», «Ну идеальная же», «Платье потрясающе сидит на вас, взгляд оторвать невозможно», «Тюнинг 👍», «Грудь сделали круто», «Что с собой сделала! Кукла резиновая», «К сожалению, так много пластики, жаль, а ведь была такая живая настоящая!!!», — обсуждают подписчики.
«Ани Лорак изменилась до неузнаваемости», «"Резиновая кукла": Лорак разочаровала пластикой», «Ани Лорак критикуют за злоупотребление пластикой», — пишут интернет-СМИ.
Роскошные формы — «фишка» Ани Лорак. На сцене она часто подчеркивает фигуру, а в обычной жизни — скрывает, предпочитая неприметные джинсы и толстовки.
Увы, близкая к идеалу фигура и яркая внешность певицы не уберегли ее брак: в январе Ани Лорак официально развелась с мужем. Поговаривают, что артистке надоело терпеть измены.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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