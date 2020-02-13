Именно к такому выводу пришли эксперты журнала Vogue по итогам Недели моды в Нью-Йорке. На показе коллекции Khaite осень-зима 2020 именно, когда на подиум вышла знаменитая американская модель Белла Хадид, гости показа и журналисты отметили, что вместе с нарядом, украшенным леопардовым принтом, плащом и кожаной сумкой-клатчем она продемонстрировала и «неаккуратный» маникюр – ногти модели были покрыты черным лаком, который неравномерно сходил по краям. Однако это вовсе не небрежность: nail-артист Джин Сун Чой, которой и принадлежит авторство данного дизайна, заявляет, что так и было задумано изначально. «Это реалистично!» – поясняла она и добавила, что ее команда наносила лак в два слоя, а затем специально частично удаляла его с ногтей салфеткой, до того как он просох, чтобы добиться эффекта «неидеальности» и «легкой небрежности». Так что не прячьте больше сколы на вашем маникюре, говорите, что так теперь модно и ваш нейл-мастер все так специально задумалась – и всем скептикам показывайте фото Беллы Хадид. Кстати, такой маникюр очень часто можно увидеть и у звезд, среди которых – Бритни Спирс, Мадонна и многие другие._Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!