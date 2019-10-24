Мадонна, Джоли, Спирс и еще 8 звезд с неидеальными руками и плохим маникюром

Руки – одна из самых часто критикуемых частей тела актрисы (даже ее нос и то обсуждают реже). Испещренные морщинами, с выступающими венами, они с головой выдают возраст Сары Джессики Паркер, но она, кажется, абсолютно не переживает по этому поводу: звезда регулярно посещает косметолога и делает различные уходовые процедуры для лица, но о том, что не менее эффективные методики существуют и для рук, она будто бы и не слышала вовсе.

Пэрис Хилтон