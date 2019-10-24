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Мадонна, Джоли, Спирс и еще 8 звезд с неидеальными руками и плохим маникюром

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мадонна

Фото: eastnews.ru

Сегодня ухоженные руки с идеальным маникюром принято считать визитной карточкой современной женщины. Казалось бы, если обычные женщины придерживаются этого правила, то знаменитости – и подавно, ведь они постоянно на виду. Однако у каждого правила есть исключение: если присмотреться, можно заметить, что многие звезды первой величины абсолютно не уделяют внимания этой части своего тела. Сухая кожа, морщины, выступающие вены и даже банально облупившийся маникюр – все это можно увидеть на руках селебритис. В новом обзоре Passion.ru – 11 знаменитостей, чьи руки далеки от идеала.

Меган Фокс

Фото: Globallookpress.com

Поклонники Меган Фокс уверены, что их кумир – само совершенство, однако и у «мисс идеал» есть недостаток. С рождения актриса страдает брахидактилией – аномалией, из-за которой большие пальцы ее рук остались короткими, а ногти – недоразвитыми. Меган в целом абсолютно все равно, ведь и на Солнце есть пятна, но при этом актриса часто просит не снимать ее руки крупным планом, чтобы не акцентировать на этом недостатке внимание.

Мадонна

Фото: eastnews.ru

Руки поп-иконы – предмет вечных обсуждений и критики. Возраст и чрезмерное увлечение силовыми тренировками привели к тому, что кожа кистей Мадонны стала морщинистой, бугристой, с сеткой сильно выступающих вен. Одно время певица пыталась прятать свои руки под перчатками и митенками, чтобы они предательски не выдавали ее возраст, потом прибегла к услугам косметологов, но все было напрасно. Похоже, сейчас звезда просто смирилась с этим недостатком.

Кэтрин Зета-Джонс

Фото: GettyImages

Актриса регулярно попадает в десятку звезд с самыми некрасивыми руками. При общей аристократичности облика британки ее пальцы непропорционально короткие, форма ногтевой пластины широкая, а сами кисти испещрены мелкими морщинками. Слегка исправляет ситуацию идеальный маникюр с длинными ногтями, который делает пальчики Кэтрин визуально тоньше и изящнее, но мы-то знаем правду!

Сара Джессика Паркер

Фото: Globallookpress.com

Руки – одна из самых часто критикуемых частей тела актрисы (даже ее нос и то обсуждают реже). Испещренные морщинами, с выступающими венами, они с головой выдают возраст Сары Джессики Паркер, но она, кажется, абсолютно не переживает по этому поводу: звезда регулярно посещает косметолога и делает различные уходовые процедуры для лица, но о том, что не менее эффективные методики существуют и для рук, она будто бы и не слышала вовсе.

Пэрис Хилтон

Фото: Globallookpress.com

Руки наследницы многомиллионного состояния далеки от идеальных. У Пэрис от природы довольно массивные кисти рук и при этом чересчур длинные пальцы, что, по мнению многих злопыхателей (да и поклонников тоже), смотрится весьма странно. Также критике подвергается кожа рук светской львицы – она морщинистая и лишенная тонуса, из-за чего Хилтон, несмотря на все усилия, порой выглядит старше реального возраста.

Анджелина Джоли

Фото: Globallookpress.com

Анджелина, безусловно, очень красивая женщина, но ее излишняя худоба сыграла с ней злую шутку. Ее руки сейчас больше напоминают сухие веточки, обтянутые кожей, на кистях сильно выступают вены, а кожа дряблая, что прибавляет актрисе добрый десяток лет. Причем сама Энджи в курсе проблемы, потому как-то обмолвилась, что не прочь сделать операцию, чтобы устранить данный дефект. Хотя, вероятно, если она будет больше есть, проблема исчезнет сама собой.

Николь Кидман

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Фото: Globallookpress.com

Руки Николь покрыты сеткой мелких морщин, которые год от года становятся все заметнее. Но не только эта проблема стала причиной критики: актрису также часто упрекают в том, что у нее слишком длинные и тонкие пальцы (хотя этот «недостаток» весьма спорный), а цвет кистей отличается от основного тона кожи.

Линдси Лохан

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Фото: Globallookpress.com

Когда-то Линдси Лохан была одной из самых ярких и подающих большие надежды голливудских актрис. Однако увлечение запрещенными веществами и алкоголем не только поставило жирный крест на идущей в гору карьере звезды, но и пагубно сказалось на ее внешности. Причем пострадало как лицо, так и руки, которые сейчас больше напоминают кисти старушки с пигментными пятнами и морщинами, чем молодой женщины, которой всего 33 года.

Бритни Спирс

Фото: eastnews.ru

Бритни – успешная певица, настоящая поп-звезда, при этом на мастера маникюра у нее, видимо, совершенно нет денег. Иначе как объяснить ее вечно облупившийся лак, кровоточащие, ободранные заусенцы и погрызенные ногти?

Шакира

Фото: eastnews.ru

Шакира, как и ее коллега по певческому цеху, к мастеру ногтевого сервиса ходит лишь изредка. Потому у нее вечно ужасный маникюр, точнее, его просто нет. Видимо, звезда не слышала о долговечных покрытиях. Спасибо, что хоть ногти не грызет, как Бритни Спирс.

Лиа Мишель

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Пальцы Лиа от природы короткие, мясистые и заметно искривленные, но она и не думает скрывать этот «недостаток». Более того, она регулярно подчеркивает его при помощи различных колец, броских, зачастую вычурных аксессуаров и яркого маникюра.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com, Globallookpress.com, eastnews.ru, GettyImages

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