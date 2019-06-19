«Госпожа Асмус»: жена Гарика Харламова предстала в смелом образе

Актриса Кристина Асмус — мастер провокаций. Будучи мамой и женой, звезда публикует в своем блоге смелые снимки, которые неизменно привлекают массу внимания.
«Госпожа Асмус», — подписала актриса новое фото, на котором она запечатлена в смелом образе.
«Гарику сегодня будет больно», «Бедный Гарик)))», «Ого, это жена Э. Сурового по ходу», «Так вот в в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни», — комментируют подписчики блога актрисы.
Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, через год после знакомства. В фильме «Легок на помине» актриса снималась, будучи в положении.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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