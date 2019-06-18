«Объявляем себя парой»: Гарик Харламов забавно поздравил жену с 7-й годовщиной отношений

Следом Гарик написал, что съемки в фильме «Легок на помине» стали самыми любимыми, потому что там он играл с уже беременной Кристиной.

«В уже далеком 2014 году вышла в свет эта киношка. Она является моей любимой киноработой поскольку помимо нас с @asmuskristina , в этой картине играла и наша дочь, которая еще не появилась на свет, но мы о ней уже знали ) Сегодня нашим с @asmuskristina отношениям ровно 7 лет. Поэтому мы объявляем себя парой и заселяемся в домик )Мужики никогда не помнят подобные даты, спасибо Кристине, что напомнила ) Поздравляю нас ) Ура !», - написал юморист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).