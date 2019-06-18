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«Объявляем себя парой»: Гарик Харламов забавно поздравил жену с 7-й годовщиной отношений

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик и Кристина женаты 6 лет

Фото: Instagram
Он посвятил любимой пост в социальной сети.

Известный юморист Гарик Харламов женился на актрисе Кристине Асмус в 2013 году, через год после знакомства. Счастливый муж признался, что, как и большинство мужчин, не помнит даты, но жена периодически напоминает. Кристина Асмус первой опубликовала признания в любви.

Следом Гарик написал, что съемки в фильме «Легок на помине» стали самыми любимыми, потому что там он играл с уже беременной Кристиной.

«В уже далеком 2014 году вышла в свет эта киношка. Она является моей любимой киноработой поскольку помимо нас с @asmuskristina , в этой картине играла и наша дочь, которая еще не появилась на свет, но мы о ней уже знали ) Сегодня нашим с @asmuskristina отношениям ровно 7 лет. Поэтому мы объявляем себя парой и заселяемся в домик )Мужики никогда не помнят подобные даты, спасибо Кристине, что напомнила ) Поздравляю нас ) Ура !», - написал юморист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Друзья Гарика и Кристины сделали смешное видео к их годовщине.

Смешное видео

К поздравлениям присоединились подписчики пары.

«ай Бог вам ещё 77! Был свидетелем поисков Гарика и безумно рад за него! Вы то сокровище, которое он искал! Слава Богу нашел!»,

«Вы классные!!! Берегите друг друга!!!»,

«Очень красивая пара»,

«7 лет, как же это мало, и в тоже время достаточно большой отрезок времени чтобы понять кто с тобой рядом！ Поздравляю , и желаю вам терпенья и понимания, и тогда семейное счастье будет вам обеспечено».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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