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Голую Кристину Асмус упрекнули в болезненной худобе и излишней откровенности

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Фото из Instagram Кристины Асмус
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Поклонники Кристины Асмус беспокоятся за ее здоровье и отношения с мужем.

30-летняя Кристина Асмус — супруга Гарика Харламова, счастливая мама и обладательница идеального тела — любит эпатировать публику. Сегодня она поделилась весьма откровенными снимками, сделанными вероятнее всего после концерта.

На первом фото обнаженная актриса игриво смотрит в камеру, на втором — томно расположилась в наполненной водой и мыльной пеной ванне.

«Ну пипец», «Ночь обещает быть неспокойной», «Смело!», «Ходячий секс!», «Крис это идеальное фото! Томный взгляд, язычок мокрое тело. Если это все в живую увидеть реакция была бы только одна страсть», «А как реагирует Гарик?))», — отреагировали фолловеры.

«Был лучшего мнения...муж есть и такие фотки....это не есть красиво!!!», «Не понимаю зачем такие откровенные фото! вроде замужем, семья а тут такое, если я был мужем мне было бы стыдно!!!», — критикуют они.

«Такая худенькаяя», «Статуэтка фарфоровая», «Надо поправиться немного тебе, очень худа», — обсуждают поклонники внешность артистки. «Подстриглась и покрасилась», — отмечают они.

Фото: instagram

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