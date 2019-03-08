Глюк’Оzа примерила дерзкий парик и стала похожа на Гурченко

«Необычно выглядишь», «Шикарная мадам», «Наташа, вы очень похожи на этой фото на Джоли», «На Ладу Дэнс похожа», «Блин, я подумала Азиза», «В этом образе чем-то на Ирину Понаровскую похожи», «Мне на Милу Йолович похожа», «На Гурченко похоже, правда она плохо кончила...», «Мне кажется или вы похожи на Людмилу Гурченко?», — обсуждают они в комментариях.

Дерзкий парик Наташа примерила в рамках шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце, где маэстро представил коллекцию «Бал цветов» сезона весна-лето 2019, на создание которой вдохновился живописными полотнами европейских художников 17 века.

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