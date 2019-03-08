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Глюк’Оzа примерила дерзкий парик и стала похожа на Гурченко

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Глюк’Оzа, она же — Наталья Ионова

Фото: Instagram Глюк’Оzы
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В Сети обсуждают смелые эксперименты Натальи Ионовой.

32-летняя певица Глюк’Оzа, в миру Наталья Ионова, продолжает эксперименты с образом. Пару недель назад поклонники сравнили ее с Дженнифер Лопес, а теперь — с Людмилой Гурченко и Ладой Дэнс.

«Необычно выглядишь», «Шикарная мадам», «Наташа, вы очень похожи на этой фото на Джоли», «На Ладу Дэнс похожа», «Блин, я подумала Азиза», «В этом образе чем-то на Ирину Понаровскую похожи», «Мне на Милу Йолович похожа», «На Гурченко похоже, правда она плохо кончила...», «Мне кажется или вы похожи на Людмилу Гурченко?», — обсуждают они в комментариях.

Дерзкий парик Наташа примерила в рамках шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце, где маэстро представил коллекцию «Бал цветов» сезона весна-лето 2019, на создание которой вдохновился живописными полотнами европейских художников 17 века.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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