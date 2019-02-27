Изменившуюся Глюк’Оzу перепутали с 49-летней Джей Ло

Новое фото в блоге Натальи Ионовой удивило ее подписчиков. «Love me tender. Love me true», — написала певица. Новая укладка, изменившийся цвет волос и стиль сделали ее похожей на Джей Ло.
«Очень похожи на Дженифер Лопес)))», «Листая ленту,подумала Джей Ло», «Я думала Дженнифер Лопес», «J.Lo», «Дженифер Лопес», «You look like JLo», «Я тоже думала что Дженнифер Лопес. Потом смотрю носки блестящие на босоножки) думаю, ну не, показалось...», «Думаю, а что у меня в ленте Джей Ло делает если я на нее не подписана?! Если б не это, пролистала бы дальше в полной уверенности, что это ее фото», «Наша Джей Ло! Красоткаааа», — единогласно заявили подписчики.
А как кажется вам — похожа?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram