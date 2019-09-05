«Глазами мужа»: 39-летняя жена Сосо Павлиашвили похвасталась идеальной фигурой в день своего рождения

Муж Ирины, певец Сосо Павлиашвили, восхищается ею на протяжении долгих лет. «Моя Ирочка выглядит как 18-летняя девочка. А знаете, в чем секрет? Если человек себя уважает, он себя никогда не запустит. Нельзя отставать от жизни, иначе кому ты будешь нужен? Все, к чему прикасается Ира, становится прекрасным. В нашем загородном доме она полноправная хозяйка, цветы разводит в саду, следит за порядком. Я ничего не делаю, только семью обеспечиваю. А какие стихи она пишет, правда, редко... Что и говорить, я счастливый человек», — говорил он.