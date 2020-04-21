Глафира Тарханова стала неузнаваемой из-за прически и макияжа «сильной женщины»

Поклонники Глафиры Тархановой часто удивляются ее способности меняться до неузнаваемости. На этот раз актриса примерила образ сильной женщины.

«"А я сяду в кабриолет и уеду куда-ни..." Когда закончится эта вирусная свистопляска? Куда бы вам захотелось отправиться??? Давайте помечтаем, это полезно. Я ни разу не купались в ОКЕАНЕ, только пальчики ног (На Камчатке ) и рук (Брайтон-Бич в Америке) окунула. А вы??? Может рванем в Австралию, или в РИО, или КУДЫ???», — обратилась она к поклонникам, поделившись фотографиями со съемки.