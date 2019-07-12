«Ничего в себе не меняла»: 35-летняя Саша Савельева показала, как выглядела в детстве

В последние дни популярная певица Саша Савельева разбирает фото- и видеоархивы. «Какой раритет нашла! Мне примерно 9-10 лет. Пою песню, с которой выступали в Фольклорном ансамбле "Кувички"», — поделилась она с подписчиками блога.
«Клево! Такая прикольная милаха», «Голос такой же шикарный как и сейчас», «Крутышка!)))», «Настоящая! Время показывает это»,«Вы почти совсем не изменились», «Совсем не изменилась», «Сразу видно ничего не меняла в себе) такая же красивая как в детстве», «Говорят, глаза человека, его взгляд, привычные траектории движения глаз не меняются на протяжении жизни. Здесь я вижу подтверждение этой гипотезы, они с детства красивые и неповторимые», — делают комплименты они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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