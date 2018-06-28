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Ген молодости: мама Виктории Лопыревой почти не изменилась за 20 лет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева показала детскую фотографию с мамой.

28 июня мама Виктории Лопыревой празднует день рождения. Дочь поздравила ее в соцсетях, опубликовав совместные фотографии — современную и примерно 20-летней давности.

«Мама — единственный человек в мире, которому мы нужны в любом состоянии: красивые или нет, здоровые или больные, с очевидными заслугами перед обществом или будучи самыми страшными преступниками... только мама любит и примет нас такими, какие мы есть со всеми нашими минусами, грехами и недостатками... только она всегда найдет нужные слова и поддержит в любой, самой сложной, ситуации... а мы все это принимаем, как данность, иногда даже небрежно отмахиваясь от заботы, которая порой кажется нам чрезмерной. У всех в детстве был образец для подражания или кумир: какая-нибудь известная женщина, например: певица или актриса, а мой идеал всегда жила рядышком со мной, тем самым подавая ежедневный пример, какой должна быть настоящая женщина. Я многому у Тебя училась с самого детства и до сих пор ты даешь мне самые мудрые советы, а я продолжаю не слушаться и наступать на те же грабли. Но я хочу сказать,что я тебя оооочень ЛЮБЛЮ и ценю каждую секунду, которую ты мне посвятила и ругаю себя за каждую свою слезу, которую ты видела... Я благодарна Всевышнему, что именно Ты — моя мама. Самая лучшая мама в мире», — посвятила Виктория маме нежные слова.

«Мама?! Афигеть, как одногодки», «Какая красивая мама», «Это Ваша мама????? Обалдеееть, супер, умницы девчки», «Вы как две сестры», «Ваша мама такая красивая, прямо Моника Белуччи! Ей надо было стать актрисой. Чтобы люди любовались ею», «То чувство когда мама красивее дочки», «Мама нисколько не изменилась. Красотки», «Гены пальцем не размажешь, обе красавицы», — обсуждают подписчики.

А сколько отличий видите вы на этих фотографиях?

Фото: instagram

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