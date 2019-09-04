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Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать, чтобы получить плоский живот и фигуру бикини-модели

Рэйчел Диллон, личный тренер, трехкратная чемпионка мира среди бикини-моделей рекомендует попробовать «обратную диету», если никак не получается избавиться от жира на животе, который упрямо не хочет уходить.

Австралийка, как передает онлайн-портал Daily Mail Australia, с детства вела активный образ жизни, занималась спортом, была худой, но у нее было «миниатюрное телосложение», которое она хотела «исправить». В 2015 году она занялась тяжелой атлетикой.

«Когда я впервые начала заниматься спортом, я была типичным «кардиозайчиком», – рассказывает Рэйчел. – Но постепенно я познакомилась с силовыми тренировками и быстро влюбилась в них».

Чтобы получить тело бикини-модели и избавиться от жира в труднодоступных местах, в том числе на животе, по словам Диллон, нужно соблюдать несколько довольно простых правил.

Первое заключается в поднятии тяжестей. «Забудьте о кардосессиях, тренировки с весами в данном вопросе гораздо важнее», – добавляет она.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг – отличная тренировка для лепки стройного и подтянутого телосложения.

Чтобы обзавестись телом бикини-модели, мало просто следовать чужим советам, важно еще и самой досконально изучить вопрос. Старайтесь получить как можно больше полезной информации из достоверных источников, заслуживающих доверия.

Следующий совет – ешьте больше. Если вы интенсивно тренируетесь, у вас должно быть не меньше 5-6 приемов пищи, общая калорийность которых должна составлять 2000-2500 калорий.

Белок, жиры и углеводы должны быть в балансе – это очень важно для тела бикини-модели, потому ни в коем случае не сокращайте один из нутриентов в пользу другого. Лучше следите за тем, чтобы в рационе было минимальное количество обработанных продуктов и сахара.

Включите в вашу программу тренировок упражнения, развивающие ягодичную мышцу, например, приседания. А также внесите небольшие изменения в свои ежедневные привычки, например, добавьте в свой рацион дополнительный фрукт или нормализуйте режим, вставая и ложась в одно и то же время.

«Сегодня я стараюсь жить по правилу 80/20, где 80% времени я ем здоровую пищу, а в остальные 20% включаю маленькие вкусности. Также, как правило, по вечерам я ем пищу с высоким содержанием белка и жиров, если мне предстоит тренировка.», - добавляет Рэйчел.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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