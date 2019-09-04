Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать, чтобы получить плоский живот и фигуру бикини-модели

Австралийка, как передает онлайн-портал Daily Mail Australia, с детства вела активный образ жизни, занималась спортом, была худой, но у нее было «миниатюрное телосложение», которое она хотела «исправить». В 2015 году она занялась тяжелой атлетикой.

«Когда я впервые начала заниматься спортом, я была типичным «кардиозайчиком», – рассказывает Рэйчел. – Но постепенно я познакомилась с силовыми тренировками и быстро влюбилась в них».

Чтобы получить тело бикини-модели и избавиться от жира в труднодоступных местах, в том числе на животе, по словам Диллон, нужно соблюдать несколько довольно простых правил.