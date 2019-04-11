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«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Паулина Андреева

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
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Актриса опубликовала в Instagram новое фото, вызвавшее бурные обсуждения.

30-летняя Паулина Андреева восхищает многих поклонников стройной фигурой. Александра Бортич, которая снималась с Андреевой в фильме «Любовницы», даже признавалась, что завидует Паулине: «У нее просто роскошная фигура, и она кушает спокойно все, что хочет». На днях молодая муза Федора Бондарчука опубликовала в Instagram фотографию с мероприятия Armani Beauty Stars. Паулина выбрала для вечера кожаный костюм с шортами-бермудами, который дополнила белой футболкой и туфлями-лодочками. Фолловеры актрисы обратили внимание на ее изменившуюся фигуру — по мнению интернет-пользователей звезда театра и кино сильно похудела.

«Вы с Фёдором кушать бросили?», «Очень похудела, но все равно прекрасна!», «Жутко худая», «Тебя Федя не кормит?», «Прямо худыш совсем, как ребенок», – написали некоторые. Однако многие встали на защиту Паулины, осыпав ее комплиментами: «Космическая...», «Красавица», «Роковая женщина», «Прелесть!», «Очень красивая и необычная», «Женщина мечты».

А вам нравится фигура Паулины Андреевой?

Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress

Видео: Instagram, YouTube

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