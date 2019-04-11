«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой

30-летняя Паулина Андреева восхищает многих поклонников стройной фигурой. Александра Бортич, которая снималась с Андреевой в фильме «Любовницы», даже признавалась, что завидует Паулине: «У нее просто роскошная фигура, и она кушает спокойно все, что хочет». На днях молодая муза Федора Бондарчука опубликовала в Instagram фотографию с мероприятия Armani Beauty Stars. Паулина выбрала для вечера кожаный костюм с шортами-бермудами, который дополнила белой футболкой и туфлями-лодочками. Фолловеры актрисы обратили внимание на ее изменившуюся фигуру — по мнению интернет-пользователей звезда театра и кино сильно похудела.