«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой

30-летняя Паулина Андреева восхищает многих поклонников стройной фигурой. Александра Бортич, которая снималась с Андреевой в фильме «Любовницы», даже признавалась, что завидует Паулине: «У нее просто роскошная фигура, и она кушает спокойно все, что хочет». На днях молодая муза Федора Бондарчука опубликовала в Instagram фотографию с мероприятия Armani Beauty Stars. Паулина выбрала для вечера кожаный костюм с шортами-бермудами, который дополнила белой футболкой и туфлями-лодочками. Фолловеры актрисы обратили внимание на ее изменившуюся фигуру — по мнению интернет-пользователей звезда театра и кино сильно похудела.
«Вы с Фёдором кушать бросили?», «Очень похудела, но все равно прекрасна!», «Жутко худая», «Тебя Федя не кормит?», «Прямо худыш совсем, как ребенок», – написали некоторые. Однако многие встали на защиту Паулины, осыпав ее комплиментами: «Космическая...», «Красавица», «Роковая женщина», «Прелесть!», «Очень красивая и необычная», «Женщина мечты».
А вам нравится фигура Паулины Андреевой?
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress
Видео: Instagram, YouTube