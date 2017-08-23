42-летняя Ева Польна укрепляет овал лица с помощью бюджетной косметики

Бюджетной косметикой пользуются Ксения Собчак и Бритни Спирс. Сегодня ряды экономных красавиц официально пополнила певица Ева Польна. «Нашла вот в ванной маску для укрепления овала лица за 139 р) крепится к Ушам», — поделилась артистка.

«Лелею красоту!! Верю в лучшее! Жду сказочного результата! Надеюсь что процедура оправдает потраченные на нее деньги», — потешается она.