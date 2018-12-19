«Эта фотография реальная, привыкайте»: 67-летний Олег Газманов объяснил, почему не боится лысеть

«Ой», «И стало светлее», «Уууууу! Как жалко! У него хорошие волосы были. Такой красивый был! Жалко! Хотя бы это была шутка», «Нет ему не идет. Вот Иосифу классно», «Пипец! Голова яйцом...», «Два пасхальных яичка», «Два Шрэка», «Нет нет нет, сними эту лысину. Пошутили и хватит», «Нет и еще раз НЕТ!!!», «Ужааааас!!!!!», «Господи какой кошмар!!!», «Надеюсь это парик...», — комментируют подписчики, большинству которых не понравилась трансформация артиста.

«В связи с бурной реакцией на мою "лысину" в фото с @prigozhin_iosif хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью #фотошоп. Впрочем я когда-нибудь все равно буду лысым. Вот эта фотография реальная. Привыкайте. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», — отреагировал Олег в своем блоге сегодня.