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«Эта фотография реальная, привыкайте»: 67-летний Олег Газманов объяснил, почему не боится лысеть

Фотография лысого Олега Газманова удивила и напугала его подписчиков. Артист решил успокоить поклонников ненамного более «волосатым» снимком.

Накануне вечером Иосиф Пригожин опубликовал фото с лысым другом. «Ура!!! Наконец-то уговорил Олега на прическу как у меня, Крутого, Бондарчука, Трофима Майданова. В союзе лысых и крутых прибавилось», — написал продюсер.

«Ой», «И стало светлее», «Уууууу! Как жалко! У него хорошие волосы были. Такой красивый был! Жалко! Хотя бы это была шутка», «Нет ему не идет. Вот Иосифу классно», «Пипец! Голова яйцом...», «Два пасхальных яичка», «Два Шрэка», «Нет нет нет, сними эту лысину. Пошутили и хватит», «Нет и еще раз НЕТ!!!», «Ужааааас!!!!!», «Господи какой кошмар!!!», «Надеюсь это парик...», — комментируют подписчики, большинству которых не понравилась трансформация артиста.

«В связи с бурной реакцией на мою "лысину" в фото с @prigozhin_iosif хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью #фотошоп. Впрочем я когда-нибудь все равно буду лысым. Вот эта фотография реальная. Привыкайте. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», — отреагировал Олег в своем блоге сегодня.

А каким Олег гравится больше вам?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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