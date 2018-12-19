19 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин похвастался видом: «Вид из окна. Зима. Брейгель». Екатерина Волкова поделилась новогодним настроением. Яна Поплавская пожаловалась на пробки: «Теперь буду жить в машине, раньше жила в самолетах и поездах, теперь в машине и только фонари освещают мой нелегкий путь, в страшных московских пробках. Люди, почему каждый год этот АД!?»
Олег Газманов примерил лысину. «Ура!!! Наконец-то уговорил Олега на прическу как у меня, Крутого, Бондарчука, Трофима Майданова. В союзе лысых и крутых прибавилось», — написал Иосиф Пригожин. Дмитрий Маликов показал архивное фото с Андреем Григорьевым-Апполоновым: «Это было недавно, это было давно».
Сергей Лазарев показал фото с подросшим сыном: «Благодаря Нику, часто сам возвращаюсь в детство и дурачусь! Потому что, в каждом взрослом все равно живет ребенок». Лена Перминова и Юлия Барановская с детьми снялась для обложек российских журналов.
Саша Плющенко обрел близнеца: «Двое из ларца — одинаковы с лица, репетируем».
Ники Хилтон поделилась снимком, на котором они с сестрой похожи как две капли воды: «Радость — это когда ты раздражаешь свою сестру тем, что выше нее».
Ани Лорак примерила образ Джины Лоллобриджиды для фотосессии:
Дочери Екатерины Стриженовой исполнилось 18 лет. «Вот когда тебе будет 18 ,тогда и будешь делать то,что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу пока ребёнок растёт...И вот этот день наступает-Александра,тебе 18 лет!!! Надеюсь,что ты не пустишься «во все тяжкие» ,не будешь искать грабли,чтобы самой на них наступить...Помни одно:голова-чтобы думать,сердце-чтобы любить,душа -чтобы чувствовать», — написала мама.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram