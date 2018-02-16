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Эшли Грэм в шелке и латексе, тонкая талия Тайры Бэнкс: модели Sports Illustrated собрались на гламурной вечеринке

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Эшли Грэм
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Модели повеселились на вечеринке журнала Sports Illustrated Swimsuit.

В эту среду, 14 февраля, самые красивые модели собрались на вечеринке Sports Illustrated Swimsuit в Нью-Йорке. Тайра Бэнкс, Барбара Палвин, Бьянка Балти и другие признанные красавицы украсили мероприятие своим присутствием.

Особое внимание привлекла 30-летняя Эшли Грэм. Модель, ставшая первой женщиной plus-size на обложке этого издания, продолжает удивлять. Она пришла в латексном топе телесного цвета Vex и шелковом халатике Fleur Du Mal. Эшли продумала образ до мелочей: даже маникюр и педикюр были нейтральных цветов.

24-летняя модель Даниэль Херрингтон, дебютировавшая на страницах журнала в прошлом году, в этом попала на обложку. Звездочка с удовольствием позировала с новым номером в руках.

25-летняя Кейт Аптон, отделавшаяся легким испугом на съемках свежего выпуска, в буквальном смысле этого слова блистала пышными формами. Похудевшая с размеров plus-size до модельных параметров 27-летняя Робин Лоули блистала в серебристом бикини. Потерявшая ногу Бена Хакаби надела мини. А 44-летняя Тайра Бэнкс удивила тонкой талией, подчеркнув ее с помощью графического рисунка на платье.

Фото: globallookpress

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