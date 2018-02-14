25-летняя модель Кейт Аптон пострадала на съемках.

Миллионы девушек мечтают о модельной карьере, но они даже не предполагают, какой опасной может быть эта профессия. Во время съемок для очередного номера Sports Illustrated Swimsuit Issue на острове Аруба в Карибском море американскую модель смыло со скалы сильной волной. Неприятный эпизод был запечатлен видеокамерой.