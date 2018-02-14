Полуобнаженная plus-size модель Кейт Аптон упала со скалы во время съемок
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25-летняя модель Кейт Аптон пострадала на съемках.
Миллионы девушек мечтают о модельной карьере, но они даже не предполагают, какой опасной может быть эта профессия. Во время съемок для очередного номера Sports Illustrated Swimsuit Issue на острове Аруба в Карибском море американскую модель смыло со скалы сильной волной. Неприятный эпизод был запечатлен видеокамерой.
К счастью, серьезных травм удалось избежать, она отделалась лишь легким испугом.
«Когда я залезла на тот камень и посмотрела вниз, то поняла, что это может плохо закончиться. Мне было очень страшно», — рассказала Кейт.
Фото: instagram