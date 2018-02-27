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Елена Захарова раскрыла секрет быстрого похудения после родов

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Фото из Instagram Елены Захаровой
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42-летняя молодая мама рассказала о своей фигуре.

Четыре месяца назад известная актриса Елена Захарова впервые стала мамой. Уже сейчас она может похвастаться стройной фигурой.

«Я не занимаюсь никаким фитнесом, просто не успеваю есть. Плюс я еще кормл­ю ребенк­а грудным молоком, по­этому, видимо, и похудела. Сегодня, например, я только завтракала, сейчас вечер, вот думаю, где бы что поесть, потому что есть хочется невозможно. Что касается малышки, она чувствует себя хорошо, скучает, наверное, когда я ухожу на какие-то светские мероприятия. Раньше я какие-то неудачи принимала ближе к сердцу. А сейчас самое главное – это конечно же дочь! Все меркнет по сравнению с ее улыбкой», — рассказала она в интервью с Sobesednik.ru.

Впрочем, немного молодая мама все-таки лукавит. «Первая тренировка после большого перерыва. Сколько удовольствия!!», — писала она под фото из зала 27 февраля.

Фото: instagram, globallookpress

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