Елена Захарова раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Четыре месяца назад известная актриса Елена Захарова впервые стала мамой. Уже сейчас она может похвастаться стройной фигурой.

«Я не занимаюсь никаким фитнесом, просто не успеваю есть. Плюс я еще кормл­ю ребенк­а грудным молоком, по­этому, видимо, и похудела. Сегодня, например, я только завтракала, сейчас вечер, вот думаю, где бы что поесть, потому что есть хочется невозможно. Что касается малышки, она чувствует себя хорошо, скучает, наверное, когда я ухожу на какие-то светские мероприятия. Раньше я какие-то неудачи принимала ближе к сердцу. А сейчас самое главное – это конечно же дочь! Все меркнет по сравнению с ее улыбкой», — рассказала она в интервью с Sobesednik.ru.