Элегантный купальник, «лубутены» и тату: Тина Канделаки продемонстрировала стройное тело и бесконечные ноги на фотосессии

«У каждого из нас есть любимые песни, которые из года в год не теряют места в плейлисте. Песни, которые продолжают вызывать в нас яркие эмоции или напоминают нам о счастливых моментах в жизни. Мой плей-лист из таких "вечных" треков выглядит так: 📀Мadonna — Мaterial girl 📀The Rolling Stones — Wild horses 📀Nirvana — The man who sold the world 📀Depeche Mode — Enjoy the silence 📀The Police — Roxanne», — поделилась телезвезда, проиллюстрировав пост фотографией в элегантном купальнике, чулках и «лубутенах».