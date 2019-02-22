«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче

Недавно Виктория Боня вместе с дочкой Анджелиной улетела в отпуск в Таиланд. Время от времени модель хвастается перед поклонниками, выкладывая яркие снимки с пляжа и из отеля. На днях Виктория якобы переехала в один из пятизвездочных отелей у самого океана и решила снять об этом небольшой ролик для Instagram Stories.

«Мы собираемся идти на пляж, — заявила Боня, ни о чем не подозревая. — Здесь у нас такой шикарный пляж». И тут на фоне раздался звонкий голос ее дочери: «Мама, вообще-то мы тут не живем!». Виктория пыталась перекричать Анджелину, но ничего не вышло. Она все же опубликовала компрометирующее видео в микроблог, удалив его через несколько минут, но в Сети, как известно, сложно что-то скрыть.