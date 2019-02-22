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«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня с дочкой Анджелиной во время отпуска в Таиланде

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6-летняя Анджелина Смерфит появилась в забавном и странном ролике, записанном ее мамой Викторией Боней для Instagram Stories.

Недавно Виктория Боня вместе с дочкой Анджелиной улетела в отпуск в Таиланд. Время от времени модель хвастается перед поклонниками, выкладывая яркие снимки с пляжа и из отеля. На днях Виктория якобы переехала в один из пятизвездочных отелей у самого океана и решила снять об этом небольшой ролик для Instagram Stories.

«Мы собираемся идти на пляж, — заявила Боня, ни о чем не подозревая. — Здесь у нас такой шикарный пляж». И тут на фоне раздался звонкий голос ее дочери: «Мама, вообще-то мы тут не живем!». Виктория пыталась перекричать Анджелину, но ничего не вышло. Она все же опубликовала компрометирующее видео в микроблог, удалив его через несколько минут, но в Сети, как известно, сложно что-то скрыть.

Видимо, Виктория всеми силами старалась показать своей аудитории, что способна себе позволить дорогостоящий отдых, но, судя по отзыву Анджелины, это оказалось не совсем так. Напомним, недавно Боня жаловалась на одиночество и отсутствие мужской поддержки — ей сложно быть одновременно успешной моделью и любящей мамой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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