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«Для меня это не религиозный пост»: постройневшая Юлия Высоцкая рассказала о разгрузочных днях

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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45-летняя Юлия Высоцкая раскрыла один из секретов своей стройности.

Этим летом актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заметно постройнела — настолько, что ее поклонники начали активно намекать на то, что пора оставить диеты. Однако звезда не спешит следовать подобным рекомендациям.

«Сегодня экадаши. Для меня это не религиозный пост, это перезагрузка, возможность дать организму отдохнуть от бесконечной переработки всего, что поступает в желудок. К тому же лунный цикл помогает восстановиться за время этой паузы. В сети много информации на эту тему, если интересно поищите», — написала она в блоге.

Подписчики звезды с интересом восприняли эту информацию.

«Спасибо Вам, что напомнили, разместив этот пост у себя в ленте. Мне понравилось соблюдать ограничение в еде в экадаши. Вам за подсказку gr merci!!!», «Аааа, и я с вами!!! Очень классные ощущения!! Легкость, энергии больше чем обычно, настроение отличное!!!!», «В этот день вы на едите зерновые или голодаете ?! На сухую или с водой?!», «Вы соблюдаете полный экадаши или только мясо и бобы?», «А Вы спортом занимаетесь в этот день?», «Юлия, очень заинтересовала тема Экадаши. А разве не 20.09 он был?» — спрашивают одни.

«Экадаши это пост, любой пост нужен в первую очередь для укрепления веры..у них Кришна, а у нас Христос, мне казалось что вы Христова..», «Люблю Юлю, но более люблю Господа нашего Иисуса Христа . Хотите очиститься, если вы христианка, соблюдайте христианские посты и все будет хорошо...», «Совсем старушка очумела, к нам бы ее в Подмосковье», «Вам бы мяса побольше или мучного, а фрукты это не еда», — критикуют образ жизни звезды другие.

Экадаши — одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца в индуистском календаре. В эти дни индуисты постятся либо полностью, либо только без зернобобовых продуктов.

А как вы относитесь к разгрузочным дням?

Фото и видео: instagram

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