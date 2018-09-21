«Для меня это не религиозный пост»: постройневшая Юлия Высоцкая рассказала о разгрузочных днях

Подписчики звезды с интересом восприняли эту информацию.

«Спасибо Вам, что напомнили, разместив этот пост у себя в ленте. Мне понравилось соблюдать ограничение в еде в экадаши. Вам за подсказку gr merci!!!», «Аааа, и я с вами!!! Очень классные ощущения!! Легкость, энергии больше чем обычно, настроение отличное!!!!», «В этот день вы на едите зерновые или голодаете ?! На сухую или с водой?!», «Вы соблюдаете полный экадаши или только мясо и бобы?», «А Вы спортом занимаетесь в этот день?», «Юлия, очень заинтересовала тема Экадаши. А разве не 20.09 он был?» — спрашивают одни.

«Экадаши это пост, любой пост нужен в первую очередь для укрепления веры..у них Кришна, а у нас Христос, мне казалось что вы Христова..», «Люблю Юлю, но более люблю Господа нашего Иисуса Христа . Хотите очиститься, если вы христианка, соблюдайте христианские посты и все будет хорошо...», «Совсем старушка очумела, к нам бы ее в Подмосковье», «Вам бы мяса побольше или мучного, а фрукты это не еда», — критикуют образ жизни звезды другие.