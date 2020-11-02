Девушка собирает деньги на уменьшение груди после долгих лет насмешек
19-летняя британка собирает деньги на операцию по уменьшению груди. По ее словам, ее формы кажутся особенно выдающимися из-за маленькой фигуры и роста. Как призналась Вики, сверстники всегда издевались над ней, а она не могла найти подходящие бюстгальтеры и никогда не ходила в спортзал из-за «постоянно растущих выпуклостей».
Teen with 34I breasts raises cash for reduction surgery after years of cruel jibeshttps://t.co/tk0e8fWB0P pic.twitter.com/F1JDuIxfI5— The Scottish Sun (@ScottishSun) November 1, 2020
Когда британка была моложе, она любила бег на длинные дистанции и играть в футбол, но ей пришлось отказаться от хобби.
«Девушки думают, что большая грудь – это подарок от природы, но это совсем не так. Это проклятие. Из-за них у меня проблемы со спиной как у 60-летней старушки. В школе меня прозвали «Big Boob Vicky». И это всегда задевало», - признается Рог.
Девушка считает, что ее формы выглядят нелепо. Она решилась на операцию по уменьшению груди. «Мужчины регулярно комментируют, и когда я иду в клуб, кто-то всегда неуместно меня хватает, лапает», - говорит девушка. Вики создала личную страницу в социальной сети, чтобы собрать деньги на операцию.
Ранее мы писали, что модель с огромной грудью Ивонн Бар хочет сделать пластическую операцию и уменьшить формы, потому что мужчины «боятся встречаться с ней». За последние годы девушка потратила 36 тысяч фунтов стерлингов (более 3,5 миллиона рублей) на хирургические вмешательства, включая четыре операции по увеличению груди, липосакцию, бразильскую подтяжку ягодиц, наполнители и ботокс.
Фото: pexels.com
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