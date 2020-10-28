Увеличившая четыре раза грудь модель решила уменьшить ее из-за недовольства мужчин
Фото: instagram.com/yvonne_bar__
За последние годы девушка потратила 36 тысяч фунтов стерлингов (более 3,5 миллиона рублей) на хирургические вмешательства, включая четыре операции по увеличению груди, липосакцию, бразильскую подтяжку ягодиц, наполнители и ботокс.
Фото: instagram.com/yvonne_bar__
Как уточнила звезда, она сделала четыре операции по увеличению груди, но теперь хочет уменьшить формы.
«На этот раз я подумываю об уменьшении груди в будущем, потому что меня всегда неправильно оценивают. Мужчины смотрят на меня и обращаются так, будто я конфетка, и не видят во мне чего-то серьезного. Я чувствую, что отпугиваю хороших людей. Кроме того, из-за огромного веса моей груди иногда возникают боли в спине, — призналась девушка. — В некоторые дни я просто лежу».
Модель также надеется когда-нибудь создать семью и считает, что уменьшение груди может стать первым шагом в этом направлении. При этом Ивонн не собирается отказываться от коррекции других частей тела. «Я хочу сделать операцию на носу, потому что у меня небольшие проблемы с дыханием», — добавила она.
_Фото: Instagram/ @yvonne_bar___
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