Девушка смутила мужчин на сайте знакомств одной деталью на фотографии
Девушка под ником em.griffx уточнила, что ее переписка с мужчиной, желающим познакомиться, переросла в обсуждение того, не инвалид ли она. Всему виной стала одна фотография. «Ты случайно не инвалид?», — спросил ее кавалер.
Эмили подумала, что молодой человек хочет подшутить над ней, либо удивить необычной фразой. Выяснилось, что парень задал этот вопрос всерьез. Он решил, что Эмили может иметь физический недостаток, так как на фото не было видно одной руки.
Видео в социальной сети посмотрели 700 тысяч раз. Пост собрал сотни комментариев. Некоторые из подписчиков Эмили также не разглядели руку на снимке. При этом сама девушка призналась, что дело в ракурсе съемок.
Ранее американский фотограф Бриана Гомес придумала способ привлечь внимание мужчин в приложении для знакомств. Девушка, хорошо знакомая с сервисами обработки фотографий, скачивала снимки понравившихся парней и фотошопила их. К примеру, потенциальный партнер «оказывался» в сериале «Игра престолов» или появлялся на «кадрах» мультфильма «Русалочка». Затем девушка отправляла фото собеседнику и придумывала шутку для описания.
Фото и видео: TikTok/@em.griffx, pexels.com
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