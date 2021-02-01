Девушка смутила мужчин на сайте знакомств одной деталью на фотографии

Девушка под ником em.griffx уточнила, что ее переписка с мужчиной, желающим познакомиться, переросла в обсуждение того, не инвалид ли она. Всему виной стала одна фотография. «Ты случайно не инвалид?», — спросил ее кавалер.

Эмили подумала, что молодой человек хочет подшутить над ней, либо удивить необычной фразой. Выяснилось, что парень задал этот вопрос всерьез. Он решил, что Эмили может иметь физический недостаток, так как на фото не было видно одной руки.