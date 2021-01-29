Фотограф придумала простой способ привлечь внимание мужчин на сайте знакомств

К примеру, потенциальный партнер «оказывался» в сериале «Игра престолов» или появлялся на «кадрах» мультфильма «Русалочка». Затем девушка отправляла фото собеседнику и придумывала шутку для описания фото.

«Зима близко, но я могу согревать тебя долгой ночью», - подписала Бриана фото молодого человека, «появившегося» рядом с героями знаменитого сериала НВО.

Кроме того, Гомес рассказывает в TikTok о том, как мужчинам нравится ее способ завязать общение. Она также выкладывает смешные коллажи, которые сделала. «Одни думают, что я очень странная, а другие считают меня гением», - подчеркнула она. При этом девушка занимается этим не для того, чтобы впечатлить представителей сильного пола, а просто из-за того, что любит обрабатывать фотографии и шутить.