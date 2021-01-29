Фотограф придумала простой способ привлечь внимание мужчин на сайте знакомств
Фото: instagram.com/briforprez
Девушка уточнила, что около года зарегистрирована на сайте знакомств Bumble. Особенностью приложения является то, что писать понравившимся мужчинам могут только девушки. Блогер придумала метод, который помог ей привлечь внимание тех, с кем она образовала пару. Девушка, хорошо знакомая с сервисами обработки фотографий, скачивала снимки понравившихся парней и фотошопила их.
К примеру, потенциальный партнер «оказывался» в сериале «Игра престолов» или появлялся на «кадрах» мультфильма «Русалочка». Затем девушка отправляла фото собеседнику и придумывала шутку для описания фото.
«Зима близко, но я могу согревать тебя долгой ночью», - подписала Бриана фото молодого человека, «появившегося» рядом с героями знаменитого сериала НВО.
Кроме того, Гомес рассказывает в TikTok о том, как мужчинам нравится ее способ завязать общение. Она также выкладывает смешные коллажи, которые сделала. «Одни думают, что я очень странная, а другие считают меня гением», - подчеркнула она. При этом девушка занимается этим не для того, чтобы впечатлить представителей сильного пола, а просто из-за того, что любит обрабатывать фотографии и шутить.
Фото и видео: Instagram/@briforprez, TikTok/@briforprez
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