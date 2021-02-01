Девушка сделала ботокс из-за некрасивой улыбки и огорчилась результату
Фото: instagram.com/drearandolph
Автор захотела исправить десневую улыбку. Это индивидуальная особенность, также известная как gummy smile. У обладателей данной черты во время разговора или при улыбке видны не только зубы, но и полоска десны.
На видео автор сперва показала снятые до процедуры фотографии, а затем продемонстрировала результат инъекций. Она объяснила, что косметолог сделала инъекции ботокса. «Но теперь я не могу вернуть все обратно», - пожаловалась она.
Ролик набрал 4,5 миллиона просмотров и более 270 тысяч лайков. Пользователи сочли, что до косметологической процедуры девушка выглядела лучше. «Честно, ты отлично выглядела без ботокса», - написали они. «Прости, меня рассмешило это видео. Хорошо, что эффект недолгосрочный», - признался еще один человек. «Твоя улыбка была восхитительной раньше», - написали в комментариях.
Ранее в социальной сети Facebook стартовал новый флешмоб, в котором женщины делятся своими способами сохранить молодость и цветущий цвет лица без помощи косметолога. Среди них: изменение рациона питания в пользу более здорового и отказ от обработанного сахара и жиров, использование рецептурного ретинола и лазерная терапия.
Фото и видео: TikTok/@drearandolph, Instagram/@drearandolph
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