Девушка сделала ботокс из-за некрасивой улыбки и огорчилась результату

Автор захотела исправить десневую улыбку. Это индивидуальная особенность, также известная как gummy smile. У обладателей данной черты во время разговора или при улыбке видны не только зубы, но и полоска десны.

На видео автор сперва показала снятые до процедуры фотографии, а затем продемонстрировала результат инъекций. Она объяснила, что косметолог сделала инъекции ботокса. «Но теперь я не могу вернуть все обратно», - пожаловалась она.