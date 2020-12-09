Любительницы красоты поделились своими секретами молодости без уколов ботокса и филлеров

В ответ на ее призыв о помощи десятки женщин стали давать ей проверенные лично советы. Среди них были: изменение рациона питания в пользу более здорового и отказ от обработанного сахара и жиров, использование рецептурного ретинола и лазерная терапия. «Диета! Диета! Диета! Это ваше все! И держитесь подальше от ультрафиолета. Изучите побочные эффекты от него», — написала одна. Другая добавила: «Вы должны стараться максимально снизить уровень стресса, так как это один из самых известных триггеров, ускоряющих старение. И попробуйте лазер, светодиодную терапию и дермароллинг». Третья предложила попробовать микронидлинг, прием порошка коллагена внутрь и использование ретинола: «Ретинол, отпускаемый по рецепту, действительно меняет правила игры. Обратитесь к врачу-дерматологу, чтобы он подобрал для вас подходящий вариант. Я была поражена, когда увидела разницу».

Еще одна пользовательница сообщила, что стала лучше выглядеть, когда увеличила количество выпиваемой в день воды с 1,5 до 2-3 литров. Многие предложили топикстартеру попробовать массаж гуаша для улучшения кровообращения, который так любят знаменитости, и использование различных гаджетов с микротоками или для глубокого очищения кожи.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!