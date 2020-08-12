Девушка с квадратным лицом показала, как выглядит спустя 7 недель после избавления от пухлых щек

И вот юная звезда сняла новое видео, в котором продемонстрировала, как именно она выглядит спустя семь недель после той злополучной процедуры, во время которой ей под подбородок ввели инъекции липолитиков. Временный отек, проявившийся у Софии сразу после визита к косметологу, спал. «Обновление седьмой недели — осталось всего 7 дней до окончательных результатов», — так она подписала новое видео, которое выложила на своей странице в социальной сети TikTok.

В новом ролике видно, что ее лицо сильно похудело, черты лица заострились и стали более четко очерченными. В комментариях многие порадовались за Софию: «Я так счастлив за тебя, девочка! Ты доверяла процессу, и он сработал!», «Это в очередной раз доказывает, что терпение имеет огромное значение. Какой невероятный результат!» Девушка призналась, что ее подбородок все еще чувствителен к прикосновениям, однако она довольна полученными результатами.