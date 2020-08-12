Девушка с квадратным лицом показала, как выглядит спустя 7 недель после избавления от пухлых щек
Фото: Instagram sof.marroquin
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, девушка оставила в кабинете косметолога 500 долларов (больше 36 тысяч рублей по текущему курсу), но лечение привело к сильному отеку в нижней трети лица, из-за чего ее подбородок просто исчез, появились брыли. Естественно, подобные изменения визуально состарили Софию. Она не стала сильно расстраиваться и сняла веселый видеоролик о том, как ее близкие реагируют на ее преображение — ролик моментально стал вирусным и прославил ее на весь мир.
И вот юная звезда сняла новое видео, в котором продемонстрировала, как именно она выглядит спустя семь недель после той злополучной процедуры, во время которой ей под подбородок ввели инъекции липолитиков. Временный отек, проявившийся у Софии сразу после визита к косметологу, спал. «Обновление седьмой недели — осталось всего 7 дней до окончательных результатов», — так она подписала новое видео, которое выложила на своей странице в социальной сети TikTok.
В новом ролике видно, что ее лицо сильно похудело, черты лица заострились и стали более четко очерченными. В комментариях многие порадовались за Софию: «Я так счастлив за тебя, девочка! Ты доверяла процессу, и он сработал!», «Это в очередной раз доказывает, что терпение имеет огромное значение. Какой невероятный результат!» Девушка призналась, что ее подбородок все еще чувствителен к прикосновениям, однако она довольна полученными результатами.
Фото: Instagram sof.marroquin
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