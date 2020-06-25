Девушка решила избавиться от пухлых щек и осталась с прямоугольным лицом

«Я лишь хотела удалить немного жира, чтобы мое лицо выглядело более точеным. Обычно люди приходят в клинику на Kybella, чтобы убрать второй подбородок, но я решила уменьшить щеки. Не знаю, почему все получилось так, но мое лицо все еще сильно опухшее и онемевшее. Мне бы хотелось, чтобы это была шутка, но это не так», – рассказала София, добавив, что отек сохранялся три дня, впоследствии стал уменьшаться и через неделю все более-менее пришло в норму, хотя небольшая припухлость все еще сохраняется.

Девушка очень надеется, что все дело только лишь в отеке, но до конца в этом не уверена. Однако она не отчаивается и даже поделилась в своем микроблоге в TikTok видеороликом, в котором продемонстрировала, как на ее преображение отреагировали ее родные, когда впервые увидели весь этот ужас. Папа Софии, мужчина обычно сдержанный, сильно ахнул и сказал только: «О, боже мой!», мама только вздохнула, сестра рассмеялась, а лучшая подруга в ужасе прикрыла рот. Подписчики же в социальных сетях сравнили ее с Щелкунчиком или с главным героем из мультфильма «История игрушек», который тоже отличался весьма выдающейся челюстью.

Фото: Instagram sof.marroquin, кадр из TikTok

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