Девушка с чешуйчатой из-за редкой болезни кожей стала моделью и снялась в рекламе купальников

«Моя чешуйчатая кожа и я покоряем Калифорнию, и я себя покажу! Я не могу себе представить более совершенного купальника, чем этот. Спасибо всей съемочной группе, которая сделала мою первую работу на профессиональной фотосессии незабываемой», – радостно написала девушка в социальной сети Instagram.

Американка признается, что на то, чтобы попробовать свои силы в модельном бизнесе, ее подтолкнула запись одноклассника в ее ежегоднике: «Дорогая Джейза, я буду по тебе очень скучать. Ты всегда находишь причину улыбнуться. Я желаю тебе всего наилучшего. P.S.: Ты должна попробовать себя в качестве модели». Это поощрение со стороны школьного друга вдохновило девушку попробовать отправить свои снимки в агентства перед тем, как поступать в колледж. Джейза также начала ходить на кастинги и в мае 2019 года подписала свой первый контракт.

Фото: Instagram

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