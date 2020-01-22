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Девушка с чешуйчатой из-за редкой болезни кожей стала моделью и снялась в рекламе купальников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

21-летняя Джейза Гэри страдает из-за редкого генетического заболевания кожи – ламеллярного ихтиоза, из-за которого ее кожа от макушки до пяток покрыта крупнопластинчатыми чешуйками.

Молодая американка призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что с раннего детства ее кожа постоянно грубая и сухая, кроме того, она каждые две недели отшелушивается, в результате чего она испытывает крайне неприятные ощущения.

Однако уроженка Северной Каролины не позволяет своему недугу портить ей жизнь и мешать осуществить свои мечты, потому Джейза решила попробовать себя в качестве модели. И у нее уже состоялась первая рекламная фотосессия с крупным брендом купальных костюмов, на снимках которой она позирует в раздельном ярко-желтом бикини с рельефным узором из диагональных полосок. Костюм для плавания состоял из топа на тонких бретельках и трусиков с высокой талией. Яркий образ дополнил чокер и крупные серьги из ракушек.

«Моя чешуйчатая кожа и я покоряем Калифорнию, и я себя покажу! Я не могу себе представить более совершенного купальника, чем этот. Спасибо всей съемочной группе, которая сделала мою первую работу на профессиональной фотосессии незабываемой», – радостно написала девушка в социальной сети Instagram.

Американка признается, что на то, чтобы попробовать свои силы в модельном бизнесе, ее подтолкнула запись одноклассника в ее ежегоднике: «Дорогая Джейза, я буду по тебе очень скучать. Ты всегда находишь причину улыбнуться. Я желаю тебе всего наилучшего. P.S.: Ты должна попробовать себя в качестве модели». Это поощрение со стороны школьного друга вдохновило девушку попробовать отправить свои снимки в агентства перед тем, как поступать в колледж. Джейза также начала ходить на кастинги и в мае 2019 года подписала свой первый контракт.

Фото: Instagram

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