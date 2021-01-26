Девушка с большими ягодицами перечислила минусы своей фигуры

Размер ее бедер в обхвате 106 сантиметров. Николь считает, что из-за округлых форм она привлекает нежелательное внимание. «Сколько я себя помню, всегда стеснялась своей фигуры. У меня грушевидный тип телосложения, как у бабушки. В школе надо мной всегда шутили. Люди называли меня «большой добычей», - признается Николь, живущая с 29-летним парнем Джейми.

Уэст всегда испытывает проблемы во время шопинга. На нижнюю часть тела ей приходится покупать вещи на три размера больше. «Я могу носить топы 10-го размера, но имею размер 14-16-й внизу, - уточнила она. - Однажды на работе я нагнулась, и мои брюки разорвались сзади. Я слышала, как они расходятся. К счастью, никто не заметил, мне удалось сбежать».