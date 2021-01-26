Девушка с большими ягодицами перечислила минусы своей фигуры
Размер ее бедер в обхвате 106 сантиметров. Николь считает, что из-за округлых форм она привлекает нежелательное внимание. «Сколько я себя помню, всегда стеснялась своей фигуры. У меня грушевидный тип телосложения, как у бабушки. В школе надо мной всегда шутили. Люди называли меня «большой добычей», - признается Николь, живущая с 29-летним парнем Джейми.
Уэст всегда испытывает проблемы во время шопинга. На нижнюю часть тела ей приходится покупать вещи на три размера больше. «Я могу носить топы 10-го размера, но имею размер 14-16-й внизу, - уточнила она. - Однажды на работе я нагнулась, и мои брюки разорвались сзади. Я слышала, как они расходятся. К счастью, никто не заметил, мне удалось сбежать».
Николь работает детским физиотерапевтом и говорит, что из-за своих форм ей тяжело выполнять некоторые задачи. «Я много наклоняюсь и занимаюсь физическими упражнениями с детьми», - сказала она.
Сексуальные формы не остаются незамеченными на улице. «Я получаю много неуместных комментариев, из-за которых мне хочется спрятать свое тело, особенно когда я стала старше. Я покупаю одежду, которая закрывает все, больше не ношу обтягивающие юбки или платья. Это позор. Меня беспокоят слова незнакомцев», - добавила девушка.
Ранее мы писали, что студентка Амината Дабо с огромным бюстом собирает деньги на операцию, чтобы уменьшить свои формы. Жительница Бирмингема, Великобритания, обладательница груди размера 32HH. По словам девушки, большие формы никогда не приносили ей положительных эмоций, более того, они вызывают физическое и психическое расстройства.
Фото: pixabay.com
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