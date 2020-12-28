Девушка с огромной грудью собирает деньги на уменьшение бюста
Жительница Бирмингема, Великобритания, обладательница груди размера 32HH. По словам девушки, большие формы никогда не приносили ей положительных эмоций, более того, они вызывают физическое и психическое расстройства.
Из-за размера бюста девушка вынуждена постоянно ходить по врачам, которые недавно отказали ей в курсе, финансируемом фондом NHS. Тогда девушка завела страницу на специальном ресурсе, чтобы собрать деньги на операцию по уменьшению груди. На данный момент на ее счету уже 1700 фунтов стерлингов (172 тысячи рублей).
‘On the outside, having big breasts looks good to some people however it’s a constant weight to carry. I am now 5’4 and have a quite a small frame and my breasts are a currently a 32HH'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) December 27, 2020
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«Отец бывшего парня спросил, девственница ли я, из-за размера груди. Меня также пытались сравнить с порнозвездой или называли "девушка с большой грудью", — вспоминает оскорбления в свой адрес девушка. —- Я всегда была немного не уверена в своем теле, но с возрастом стало только хуже».
Амината объяснила, что большая грудь кажется мечтой только для тех, кто никогда ею не обладал. В первую очередь, это является грузом, который нужно носить всегда. Дабо невысокого роста и ее выдающаяся грудь кажется ей непропорциональной. «У меня постоянно болит спина, а лямки бюстгальтера впиваются в плечи и оставляют вмятины», — пожаловалась она. Амината часто чувствует себя «очень тревожно и небезопасно», так как привлекает много внимания своими формами.
Фото: pexels.com
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