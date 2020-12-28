Девушка с огромной грудью собирает деньги на уменьшение бюста

Жительница Бирмингема, Великобритания, обладательница груди размера 32HH. По словам девушки, большие формы никогда не приносили ей положительных эмоций, более того, они вызывают физическое и психическое расстройства.

Из-за размера бюста девушка вынуждена постоянно ходить по врачам, которые недавно отказали ей в курсе, финансируемом фондом NHS. Тогда девушка завела страницу на специальном ресурсе, чтобы собрать деньги на операцию по уменьшению груди. На данный момент на ее счету уже 1700 фунтов стерлингов (172 тысячи рублей).