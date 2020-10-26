Девушка покрасила волосы в домашних условиях и покрылась волдырями
23-летняя девушка воспользовалась аппликационным кожным тестом, который продавался вместе с краской. Он не выявил никаких отклонений или аллергии на компоненты из состава. Как уточнила Честер, в ходе окрашивания она соблюдала все пункты инструкции. Спустя некоторое время после окрашивания Вики обнаружила, что корни некоторых ее волос были сожжены. По ее словам, голова пульсировала и очень болела.
«Она покрыта волдырями. Еще у меня сожжены корни, и в некоторых местах образовались проплешины», — подчеркнула пострадавшая.
‘Devastated’ woman in agony & with blisters after using L'Oreal hair dye kit https://t.co/74D1Mt7KVT— The US Sun (@TheSunUS) October 23, 2020
Волосы британки были в отличном состоянии, но после процедуры значительно испортились. Девушка объяснила, что красит волосы сама много лет, но впервые столкнулась с таким результатом.
«Я использовала гораздо более жесткие средства для волос, и ничего подобного со мной не случалось. Я в ужасе и больше никогда не буду использовать эту краску», — заявила Честер.
Ранее 41-летняя канадка Шерри Виртью из-за сильнейшей аллергической реакции в течение месяца ходила с раздувшимся от отека лицом и не могла открыть глаза. Шерри, которая сама работает парикмахером и специализируется на работе с кудрявыми волосами, призналась, что придерживается концепции натуральной красоты, ее не смущают серебристые пряди, а окрашивание она делала всего шесть раз в жизни – и все время без каких-либо проблем. Однако в последний раз что-то явно пошло не так.
Фото: pixabay.com
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