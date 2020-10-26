Девушка покрасила волосы в домашних условиях и покрылась волдырями

Волосы британки были в отличном состоянии, но после процедуры значительно испортились. Девушка объяснила, что красит волосы сама много лет, но впервые столкнулась с таким результатом.

«Я использовала гораздо более жесткие средства для волос, и ничего подобного со мной не случалось. Я в ужасе и больше никогда не буду использовать эту краску», — заявила Честер.

Ранее 41-летняя канадка Шерри Виртью из-за сильнейшей аллергической реакции в течение месяца ходила с раздувшимся от отека лицом и не могла открыть глаза. Шерри, которая сама работает парикмахером и специализируется на работе с кудрявыми волосами, призналась, что придерживается концепции натуральной красоты, ее не смущают серебристые пряди, а окрашивание она делала всего шесть раз в жизни – и все время без каких-либо проблем. Однако в последний раз что-то явно пошло не так.