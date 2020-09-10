Женщина самостоятельно покрасила волосы дома и превратилась в инопланетянку

Женщина купила самую обычную краску для домашнего использования и нанесла ее на волосы. Появился легкий зуд, которому она не придала значения, так как это довольно обычная реакция на химическое раздражение. Однако он не прошел вскоре, а только усилился, кожа головы и шея стали чесаться, гореть и опухать. Реакция продолжалась два дня, и все закончилось тем, что, проснувшись утром, Шерри просто не смогла открыть глаза, так сильно они заплыли, все ее лицо отекло и превратилось в маску инопланетянина. Канадка сильно испугалась, осознав, что у нее ужасная аллергическая реакция, и позвонила в медицинскую клинику за помощью. Врачи были в шоке от увиденного и прописали пациентке мощный антигистаминный препарат, чтобы успокоить реакцию. По словам, Шерри, чтобы вернуть себе привычную внешность, ей понадобился целый месяц и тотальная стрижка налысо, чтобы помочь коже головы восстановиться и очиститься. После кошмара, который ей пришлось пережить, женщина заявила, что это последний раз, когда она решилась на окрашивание, потому что в следующий раз подобная реакция может быть еще сильнее и желание стать красивой станет фатальным.