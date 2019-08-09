Девушка покрасила волосы дома и была срочно госпитализирована с химическими ожогами

Девушка, по ее собственному признанию британскому таблоиду The Sun, обычно красит волосы краской другой марки, но в этот раз средства ее оттенка в продаже не было, потому она решила поэкспериментировать и приобрела другое, которым никогда до этого не пользовалась.

«Я крашу волосы каждые четыре-восемь недель, но только корни, а не всю длину, ¬– добавила она. – Обычно я начинаю с шеи и постепенно поднимаюсь вверх. И только теперь понимаю, как мне повезло, что я делаю именно так».

При нанесении красителя Саммер почувствовала легкое жжение, но это дело обычное, потому она спокойно завершила нанесение средства и собралась подержать его 20-25 минут, как указано в инструкции, но ее кожа головы начала просто гореть.