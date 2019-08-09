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Девушка покрасила волосы дома и была срочно госпитализирована с химическими ожогами

19-летняя Саммер Джексон из Мичигана, США, использовала краску для волос, предназначенную для домашнего использования, и это привело ее в больницу.

Девушка, по ее собственному признанию британскому таблоиду The Sun, обычно красит волосы краской другой марки, но в этот раз средства ее оттенка в продаже не было, потому она решила поэкспериментировать и приобрела другое, которым никогда до этого не пользовалась.

«Я крашу волосы каждые четыре-восемь недель, но только корни, а не всю длину, ¬– добавила она. – Обычно я начинаю с шеи и постепенно поднимаюсь вверх. И только теперь понимаю, как мне повезло, что я делаю именно так».

При нанесении красителя Саммер почувствовала легкое жжение, но это дело обычное, потому она спокойно завершила нанесение средства и собралась подержать его 20-25 минут, как указано в инструкции, но ее кожа головы начала просто гореть.

«Когда жжение не прошло через 10 минут, а, наоборот, только усилилось, я решила, что лучше все же смыть средство. Я помыла голову с шампунем, нанесла бальзам, а после душа решила расчесать волосы, и они начали выпадать. Когда я проводила по ним расческой, кожа головы все еще горела», – сообщила американка.

Девушка не стала дольше испытывать судьбу и пошла в отделение неотложной помощи, где ей прописали мазь от химических ожогов, которую пришлось использовать в течение месяца. Также девушке пришлось сбрить волосы с затылка, чтобы ускорить заживление ран и облегчить нанесение средства.

Саммер говорит, что часть ее волос полностью сгорела от этого красителя, у нее остались рубцы от ожогов на шее: «Я работаю в ресторане, и в течение нескольких дней мне приходилось носить повязку на голове, чтобы мои волосы не падали на еду. К счастью, волосы на затылке постепенно вновь начали расти».

Напомним, что в конце июля британка Стеф О’Делл также оказалась в больнице и на 5 дней ослепла из-за неудачного окрашивания волос.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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