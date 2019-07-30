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«Я была похожа на инопланетянку»: молодая девушка едва не ослепла из-за краски для волос

Стеф О’Делл из Англии решила покрасить волосы перед поездкой на день рождения сестры и оказалась на 5 дней в больнице.

24-летняя британка отправилась в салон красоты в родном городе Милтон-Кинс, чтобы доверить изменение образа профессионалам, но что-то пошло не так. Стеф началась жесточайшая аллергическая реакция: она временно ослепла, а ее лицо увеличилось в три раза: «Это было ужасно, я страдала от мучительной боли и выглядела, как инопланетянка. Хотя мне еще повезло, что не было хуже. Я больше никогда не буду красить волосы».

Девушка с подросткового возраста знала, что у нее аллергия на парафенилендиамин (PPD) – распространенный компонент, содержащийся в красках для волос, потому никогда до этого не окрашивала волосы и брови, а также не делала татуировки хной.

Фото: facebook Steph O'Dell

Перед окрашиванием Стеф пришла в салон, чтобы посоветоваться с мастером и предупредить его, что у нее аллергия и показать фотографии реакции от теста краски на руке. Парикмахер заверила ее, что использует исключительно органические продукты и краска не будет наноситься на корни волос и кожу головы, но все же сделала ей тест на запястье – реакции не было. Девушка удивилась, но была так счастлива, что решила продолжить и через две недели пришла на окрашивание: «Я хотела выглядеть как можно лучше на дне рождения сестры, потому, когда вышла из салона, была крайне довольна тем, как выглядят мои волосы».

Однако ее радость продолжалась недолго: через пару часов ее шея начала зудеть, так Стеф поняла, что на кожу все же попало немного краски, она помыла волосы и нанесла противозудный крем. Но следующее утро ее лицо стало опухать: «Мне стали тесны очки, шея была будто в огне. Постепенно голова стала просто огромной, один глаз распух. Это было так больно. Лицо ужасно зудело».

Ночью девушка отправилась в больницу, где ей дали антигистаминные препараты и глазные капли, но это не помогло. Наутро лицо опухло настолько сильно, что глаза просто перестали открываться, Стеф не могла видеть. «Я была в ужасе, – признается она. – Моя сестра тоже. Мне приходилось держаться за нее везде, куда бы мы ни пошли, поскольку я не могла видеть. Это было очень страшно. Папа отвез меня в больницу, где мне сделали укол адреналина. Медсестры беспокоились о моем дыхании, потому что моя шея ужасно распухла. Я думала, что умру».

Британка оставалась в больнице 5 дней, в течение которых проходила лечение. К счастью, все закончилось хорошо: опухоль спала, зрение вернулось, но от окрашивания волос девушка отказалась навсегда.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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