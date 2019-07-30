«Я была похожа на инопланетянку»: молодая девушка едва не ослепла из-за краски для волос

24-летняя британка отправилась в салон красоты в родном городе Милтон-Кинс, чтобы доверить изменение образа профессионалам, но что-то пошло не так. Стеф началась жесточайшая аллергическая реакция: она временно ослепла, а ее лицо увеличилось в три раза: «Это было ужасно, я страдала от мучительной боли и выглядела, как инопланетянка. Хотя мне еще повезло, что не было хуже. Я больше никогда не буду красить волосы».

Девушка с подросткового возраста знала, что у нее аллергия на парафенилендиамин (PPD) – распространенный компонент, содержащийся в красках для волос, потому никогда до этого не окрашивала волосы и брови, а также не делала татуировки хной.