Девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака и не смогла отмыть

На видео, которое она опубликовала в своем аккаунте im_d_ollady, девушка рассказывает, что не может избавиться от «средства», которым зафиксировала прическу около месяца назад. За этот срок автор мыла голову шампунем около 15 раз.

Как объяснила девушка, обычно после создания прически она наносит на отдельные пряди лак для волос с сильной фиксацией Got2b Glue Spray.