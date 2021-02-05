Девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака и не смогла отмыть
На видео, которое она опубликовала в своем аккаунте im_d_ollady, девушка рассказывает, что не может избавиться от «средства», которым зафиксировала прическу около месяца назад. За этот срок автор мыла голову шампунем около 15 раз.
Как объяснила девушка, обычно после создания прически она наносит на отдельные пряди лак для волос с сильной фиксацией Got2b Glue Spray.
Но в этот раз было иначе. Девушка по ошибке брызнула на голову составом Gorilla Glue Spray. «По-моему, это была самая плохая идея», - уточнила она. Пост Браун стал популярен и набрал около девяти миллионов просмотров.
Пользователи обратили внимание на то, что вместо лака для волос Тессика воспользовалась сверхпрочным водоотталкивающим клеем. Они не смогли сдержать смеха. «Ничего себе, ты сделала себе шлем», - подшучивали над блогером. «Твоим волосам пришел конец», - написали ей в комментариях. «Как можно было перепутать клей с лаком для волос?» - удивились некоторые.
Ранее мы писали, что женщина испортила прическу дочери и чуть не лишила ее волос после того, как в локонах запутались десятки заколок. Мать провела уйму времени, пытаясь удалить аксессуар с головы своего ребенка. Когда ничего не вышло, она опубликовала фотографию в социальной сети и попросила совета.
Фото и видео: TikTok/@im_d_ollady, pexels.com
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