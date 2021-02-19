Девушка не может остановить рост губ после похода к косметологу
Как уточнила девушка, после процедуры у нее развилась опасная для жизни аллергия. На кадрах, появившихся в Сети, девушка показала результат увеличения губ инъекциями гиалуроновой кислоты. Жертва уточнила, что с тех пор они «растут с каждым часом». Она опасается, что верхняя губа и вовсе может лопнуть.
При этом лекарства от аллергии не дали положительных результатов. «У меня уже губы до носа. Я приложила холод, но они становятся еще больше», - подчеркнула она. Героиня поста постоянно ждет «поднимется у нее температура или спадет». В видео говорится, что девушка посетила врача, она принимает прописанные медиками препараты, в число которых входят антибиотики.
Фото: Telegram/@Life Shot
Ранее мы писали о похожем случае. 25-летняя Луиза Смит решила подарить себе аппетитные губы на Рождество, но никак не ожидала, что последствия будут такими шокирующими. Она отправилась на прием к косметологу, где заплатила 80 фунтов стерлингов (около восьми тысяч рублей).
Во время введения филлеров девушка едва не потеряла сознание от боли - утешало ее лишь то, что скоро она будет щеголять с более чувственными губами. И поначалу результат ей действительно очень понравился. Однако спустя всего час ее рот раздулся втрое по сравнению с обычным размером и стал напоминать по форме гигантские желейные бобы.
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Фото и скрин: Telegram/@Life Shot, pixabay.com
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