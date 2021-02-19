Девушка не может остановить рост губ после похода к косметологу

Ранее мы писали о похожем случае. 25-летняя Луиза Смит решила подарить себе аппетитные губы на Рождество, но никак не ожидала, что последствия будут такими шокирующими. Она отправилась на прием к косметологу, где заплатила 80 фунтов стерлингов (около восьми тысяч рублей).

Во время введения филлеров девушка едва не потеряла сознание от боли - утешало ее лишь то, что скоро она будет щеголять с более чувственными губами. И поначалу результат ей действительно очень понравился. Однако спустя всего час ее рот раздулся втрое по сравнению с обычным размером и стал напоминать по форме гигантские желейные бобы.

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